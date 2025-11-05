BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Saturn AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SATAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SATAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Saturn AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SATAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SATAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SATAI

SATAI Cenas informācija

Kas ir SATAI

SATAI Oficiālā tīmekļa vietne

SATAI Tokenomika

SATAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Saturn AI logotips

Saturn AI Cena (SATAI)

Nav sarakstā

1 SATAI uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Saturn AI (SATAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:26:32 (UTC+8)

Saturn AI (SATAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Saturn AI (SATAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SATAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SATAI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SATAI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Saturn AI (SATAI) tirgus informācija

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Saturn AI tirgus maksimums ir $ 11.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SATAI apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.53K.

Saturn AI (SATAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Saturn AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Saturn AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Saturn AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Saturn AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Saturn AI (SATAI)?

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Saturn AI (SATAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Saturn AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Saturn AI (SATAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Saturn AI (SATAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Saturn AI prognozes.

Apskati Saturn AI cenas prognozi!

SATAI uz vietējām valūtām

Saturn AI (SATAI) tokenomika

Saturn AI (SATAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SATAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Saturn AI (SATAI)

Kāda ir Saturn AI (SATAI) vērtība šodien?
Reāllaika SATAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SATAI uz USD cena?
Pašreizējā SATAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Saturn AI tirgus maksimums?
SATAI tirgus maksimums ir $ 11.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SATAI apjoms apgrozībā?
SATAI apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija SATAI vēsturiski augstākā cena?
SATAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SATAI vēsturiski zemākā cena?
SATAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SATAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SATAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SATAI šogad kāps augstāk?
SATAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SATAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:26:32 (UTC+8)

Saturn AI (SATAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,730.20
$101,730.20$101,730.20

-1.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,322.75
$3,322.75$3,322.75

-5.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

-3.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2345
$2.2345$2.2345

-2.08%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,730.20
$101,730.20$101,730.20

-1.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,322.75
$3,322.75$3,322.75

-5.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.13
$156.13$156.13

-3.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2345
$2.2345$2.2345

-2.08%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16405
$0.16405$0.16405

+0.07%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34500
$0.34500$0.34500

+2,149.02%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5512
$1.5512$1.5512

+934.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034809
$0.0000000034809$0.0000000034809

+148.60%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000007998
$0.000007998$0.000007998

+109.53%