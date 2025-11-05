BiržaDEX+
Reāllaika SatoshitCoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SATOSHIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SATOSHIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SATOSHIT

SATOSHIT Cenas informācija

Kas ir SATOSHIT

SATOSHIT Oficiālā tīmekļa vietne

SATOSHIT Tokenomika

SATOSHIT Cenas prognoze

SatoshitCoin logotips

SatoshitCoin Cena (SATOSHIT)

Nav sarakstā

1 SATOSHIT uz USD reāllaika cena:

0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
SatoshitCoin (SATOSHIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:26:25 (UTC+8)

SatoshitCoin (SATOSHIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

0.00%

0.00%

SatoshitCoin (SATOSHIT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SATOSHIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SATOSHIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.03706577, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SATOSHIT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SatoshitCoin (SATOSHIT) tirgus informācija

Pašreizējais SatoshitCoin tirgus maksimums ir $ 15.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SATOSHIT apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.15K.

SatoshitCoin (SATOSHIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SatoshitCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SatoshitCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SatoshitCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SatoshitCoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-15.25%
60 dienas$ 0-33.16%
90 dienas$ 0--

Kas ir SatoshitCoin (SATOSHIT)?

Stop fighting, Shits Out

What the hell is this?

Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back.

Is he really gone?

Look for clues rich in fiber on the public toilet wall.

$SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion.

If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SatoshitCoin (SATOSHIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

SatoshitCoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs SatoshitCoin (SATOSHIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SatoshitCoin (SATOSHIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SatoshitCoin prognozes.

Apskati SatoshitCoin cenas prognozi!

SATOSHIT uz vietējām valūtām

SatoshitCoin (SATOSHIT) tokenomika

SatoshitCoin (SATOSHIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SATOSHIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SatoshitCoin (SATOSHIT)

Kāda ir SatoshitCoin (SATOSHIT) vērtība šodien?
Reāllaika SATOSHIT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SATOSHIT uz USD cena?
Pašreizējā SATOSHIT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SatoshitCoin tirgus maksimums?
SATOSHIT tirgus maksimums ir $ 15.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SATOSHIT apjoms apgrozībā?
SATOSHIT apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija SATOSHIT vēsturiski augstākā cena?
SATOSHIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03706577 USD apmērā.
Kāda bija SATOSHIT vēsturiski zemākā cena?
SATOSHIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SATOSHIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SATOSHIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SATOSHIT šogad kāps augstāk?
SATOSHIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SATOSHIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
SatoshitCoin (SATOSHIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

