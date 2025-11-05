BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Satfi cena šodien ir 0.00208847 USD. Seko līdzi reāllaika $SATFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $SATFI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Satfi cena šodien ir 0.00208847 USD. Seko līdzi reāllaika $SATFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $SATFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $SATFI

$SATFI Cenas informācija

Kas ir $SATFI

$SATFI Oficiālā tīmekļa vietne

$SATFI Tokenomika

$SATFI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Satfi logotips

Satfi Cena ($SATFI)

Nav sarakstā

1 $SATFI uz USD reāllaika cena:

$0.00208847
$0.00208847$0.00208847
-4.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Satfi ($SATFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:39 (UTC+8)

Satfi ($SATFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00202651
$ 0.00202651$ 0.00202651
24h zemākā
$ 0.0021962
$ 0.0021962$ 0.0021962
24h augstākā

$ 0.00202651
$ 0.00202651$ 0.00202651

$ 0.0021962
$ 0.0021962$ 0.0021962

$ 0.0183037
$ 0.0183037$ 0.0183037

$ 0.00202651
$ 0.00202651$ 0.00202651

-0.99%

-4.05%

-8.89%

-8.89%

Satfi ($SATFI) reāllaika cena ir $0.00208847. Pēdējo 24 stundu laikā $SATFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00202651 līdz augstākajai $ 0.0021962, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $SATFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.0183037, savukārt zemākā - $ 0.00202651.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $SATFI ir mainījies par -0.99% pēdējā stundā, par -4.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Satfi ($SATFI) tirgus informācija

$ 209.34K
$ 209.34K$ 209.34K

--
----

$ 209.34K
$ 209.34K$ 209.34K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Satfi tirgus maksimums ir $ 209.34K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $SATFI apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 209.34K.

Satfi ($SATFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Satfi uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Satfi uz USD bija $ -0.0004618296.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Satfi uz USD bija $ -0.0008287464.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Satfi uz USD bija $ -0.008074163738303457.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.05%
30 dienas$ -0.0004618296-22.11%
60 dienas$ -0.0008287464-39.68%
90 dienas$ -0.008074163738303457-79.44%

Kas ir Satfi ($SATFI)?

Satfi is a fractionalized piece of a bitcoin. The Bitcoin price has been ranging around $100,000 recently. Satfi wants to help push it higher. Paired with wbtc as the primary lp, the higher the token goes, the more wbtc gets sucked into the pool. Let's eat up that supply! Launched at $100K market cap with 100M supply Every pump absorbs more wBTC into the liquidity pool. Total supply equals the number of satoshis in 1 Bitcoin, creating a symbolic connection between $SATFI and Bitcoin's smallest unit.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Satfi ($SATFI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Satfi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Satfi ($SATFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Satfi ($SATFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Satfi prognozes.

Apskati Satfi cenas prognozi!

$SATFI uz vietējām valūtām

Satfi ($SATFI) tokenomika

Satfi ($SATFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $SATFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Satfi ($SATFI)

Kāda ir Satfi ($SATFI) vērtība šodien?
Reāllaika $SATFI cena USD ir 0.00208847 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $SATFI uz USD cena?
Pašreizējā $SATFI uz USD cena ir $ 0.00208847. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Satfi tirgus maksimums?
$SATFI tirgus maksimums ir $ 209.34K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $SATFI apjoms apgrozībā?
$SATFI apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija $SATFI vēsturiski augstākā cena?
$SATFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0183037 USD apmērā.
Kāda bija $SATFI vēsturiski zemākā cena?
$SATFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00202651 USD.
Kāds ir $SATFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $SATFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $SATFI šogad kāps augstāk?
$SATFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $SATFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:39 (UTC+8)

Satfi ($SATFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,413.64
$100,413.64$100,413.64

-2.68%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.67
$3,234.67$3,234.67

-7.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.74
$152.74$152.74

-5.41%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1692
$2.1692$2.1692

-4.94%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,413.64
$100,413.64$100,413.64

-2.68%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.67
$3,234.67$3,234.67

-7.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.74
$152.74$152.74

-5.41%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1692
$2.1692$2.1692

-4.94%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16053
$0.16053$0.16053

-2.07%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22787
$0.22787$0.22787

+1,385.46%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0057
$2.0057$2.0057

+1,237.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009656
$0.009656$0.009656

+65.28%