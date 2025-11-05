BiržaDEX+
Reāllaika Sao Paulo FC Fan Token cena šodien ir 0.02999954 USD. Seko līdzi reāllaika SPFC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPFC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Sao Paulo FC Fan Token cena šodien ir 0.02999954 USD. Seko līdzi reāllaika SPFC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPFC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPFC

SPFC Cenas informācija

Kas ir SPFC

SPFC Oficiālā tīmekļa vietne

SPFC Tokenomika

SPFC Cenas prognoze

Sao Paulo FC Fan Token logotips

Sao Paulo FC Fan Token Cena (SPFC)

Nav sarakstā

1 SPFC uz USD reāllaika cena:

$0.02999954
-3.60%1D
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:32 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02943612
24h zemākā
$ 0.03146868
24h augstākā

$ 0.02943612
$ 0.03146868
$ 2.33
$ 0.0148642
-1.71%

-3.68%

-3.49%

-3.49%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) reāllaika cena ir $0.02999954. Pēdējo 24 stundu laikā SPFC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02943612 līdz augstākajai $ 0.03146868, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPFC visu laiku augstākā cena ir $ 2.33, savukārt zemākā - $ 0.0148642.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPFC ir mainījies par -1.71% pēdējā stundā, par -3.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tirgus informācija

$ 143.66K
--
$ 600.02K
4.79M
20,000,000.0
Pašreizējais Sao Paulo FC Fan Token tirgus maksimums ir $ 143.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPFC apjoms apgrozībā ir 4.79M ar kopējo apjomu 20000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 600.02K.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sao Paulo FC Fan Token uz USD bija $ -0.00114858023224157.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sao Paulo FC Fan Token uz USD bija $ -0.0042924061.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sao Paulo FC Fan Token uz USD bija $ -0.0028541442.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sao Paulo FC Fan Token uz USD bija $ +0.00030311540781252.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00114858023224157-3.68%
30 dienas$ -0.0042924061-14.30%
60 dienas$ -0.0028541442-9.51%
90 dienas$ +0.00030311540781252+1.02%

Kas ir Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sao Paulo FC Fan Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sao Paulo FC Fan Token prognozes.

Apskati Sao Paulo FC Fan Token cenas prognozi!

SPFC uz vietējām valūtām

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomika

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPFC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Kāda ir Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) vērtība šodien?
Reāllaika SPFC cena USD ir 0.02999954 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPFC uz USD cena?
Pašreizējā SPFC uz USD cena ir $ 0.02999954. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sao Paulo FC Fan Token tirgus maksimums?
SPFC tirgus maksimums ir $ 143.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPFC apjoms apgrozībā?
SPFC apjoms apgrozībā ir 4.79M USD.
Kāda bija SPFC vēsturiski augstākā cena?
SPFC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.33 USD apmērā.
Kāda bija SPFC vēsturiski zemākā cena?
SPFC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0148642 USD.
Kāds ir SPFC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPFC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPFC šogad kāps augstāk?
SPFC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPFC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:32 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

