SANTA (SANTA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SANTA (SANTA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SANTA (SANTA) informācija

The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July.

Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form.

https://www.santa-cto.xyz/

SANTA (SANTA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SANTA (SANTA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 189.65K
Kopējais apjoms:
$ 998.10M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 189.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.006534
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00018988
SANTA (SANTA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SANTA (SANTA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SANTA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SANTA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SANTA tokenomiku, uzzini SANTA tokena reāllaika cenu!

SANTA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SANTA? Mūsu SANTA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.