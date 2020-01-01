Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomika
Santa Pepe (SANTAPEPE) informācija
Santa Pepe is the jolly green meme machine, sliding down the blockchain chimney to fill your bags with holiday cheer (and maybe some gains)! Decked out in his froggy Santa hat, he's here to spread laughter, lols, and a bit of FOMO, proving that the best gifts come wrapped in memes. As a community focused meme coin we know that just like the holidays themselves, crypto is better with friends and family by your side!Ho-ho-HODL! 🎅🐸
Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Santa Pepe (SANTAPEPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SANTAPEPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SANTAPEPE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SANTAPEPE tokenomiku, uzzini SANTAPEPE tokena reāllaika cenu!
SANTAPEPE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SANTAPEPE? Mūsu SANTAPEPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.