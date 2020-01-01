Sandy Codex (SANDY) tokenomika

Sandy Codex (SANDY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sandy Codex (SANDY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sandy Codex (SANDY) informācija

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sandycodex.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent

Sandy Codex (SANDY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sandy Codex (SANDY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 273.03K
Kopējais apjoms:
$ 724.63M
Apjoms apgrozībā:
$ 724.63M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 273.03K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01349582
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0003744
Sandy Codex (SANDY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sandy Codex (SANDY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SANDY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SANDY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SANDY tokenomiku, uzzini SANDY tokena reāllaika cenu!

SANDY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SANDY? Mūsu SANDY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

