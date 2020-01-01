SamurAI (SAMURAI) tokenomika

SamurAI (SAMURAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SamurAI (SAMURAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SamurAI (SAMURAI) informācija

SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.samuraiterminal.io/

SamurAI (SAMURAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SamurAI (SAMURAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 187.55K
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 187.55K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00380271
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00018756
SamurAI (SAMURAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SamurAI (SAMURAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SAMURAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SAMURAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SAMURAI tokenomiku, uzzini SAMURAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

