Samurai Starter (SAM) tokenomika
Samurai Starter (SAM) informācija
Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space.
Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.
Samurai Starter (SAM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Samurai Starter (SAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Samurai Starter (SAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Samurai Starter (SAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SAM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SAM tokenomiku, uzzini SAM tokena reāllaika cenu!
SAM cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SAM? Mūsu SAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.