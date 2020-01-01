Samurai Starter (SAM) tokenomika

Samurai Starter (SAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Samurai Starter (SAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Samurai Starter (SAM) informācija

Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space.

Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.samuraistarter.com/

Samurai Starter (SAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Samurai Starter (SAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 195.41K
$ 195.41K$ 195.41K
Kopējais apjoms:
$ 130.00M
$ 130.00M$ 130.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.75M
$ 100.75M$ 100.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 252.14K
$ 252.14K$ 252.14K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.053232
$ 0.053232$ 0.053232
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00152788
$ 0.00152788$ 0.00152788
Pašreizējā cena:
$ 0.00194034
$ 0.00194034$ 0.00194034

Samurai Starter (SAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Samurai Starter (SAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SAM tokenomiku, uzzini SAM tokena reāllaika cenu!

SAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SAM? Mūsu SAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.