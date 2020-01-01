SAM (SAM) tokenomika

SAM (SAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SAM (SAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SAM (SAM) informācija

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://lastsamorais.com/
Tehniskais dokuments:
https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff

SAM (SAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SAM (SAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 42.25K
$ 42.25K$ 42.25K
Kopējais apjoms:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 42.25K
$ 42.25K$ 42.25K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00418815
$ 0.00418815$ 0.00418815
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00192652
$ 0.00192652$ 0.00192652
Pašreizējā cena:
$ 0.0021127
$ 0.0021127$ 0.0021127

SAM (SAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SAM (SAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SAM tokenomiku, uzzini SAM tokena reāllaika cenu!

SAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SAM? Mūsu SAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

