Salvator Mundi (MUNDI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Salvator Mundi (MUNDI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Salvator Mundi (MUNDI) informācija

$MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy.

The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia.

This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.lostdavinci.com

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Salvator Mundi (MUNDI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 1.03M
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Kopējais apjoms:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 1.03M
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
Visu laiku augstākā cena: $ 0.096662
$ 0.096662
$ 0.096662$ 0.096662
Visu laiku zemākā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0010376
$ 0.0010376$ 0.0010376

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Salvator Mundi (MUNDI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MUNDI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MUNDI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MUNDI tokenomiku, uzzini MUNDI tokena reāllaika cenu!

MUNDI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MUNDI? Mūsu MUNDI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.