BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Salute cena šodien ir 0.00007644 USD. Seko līdzi reāllaika SLT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Salute cena šodien ir 0.00007644 USD. Seko līdzi reāllaika SLT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SLT

SLT Cenas informācija

Kas ir SLT

SLT Tehniskais dokuments

SLT Oficiālā tīmekļa vietne

SLT Tokenomika

SLT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Salute logotips

Salute Cena (SLT)

Nav sarakstā

1 SLT uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Salute (SLT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:54 (UTC+8)

Salute (SLT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00028934
$ 0.00028934$ 0.00028934

$ 0.00002581
$ 0.00002581$ 0.00002581

--

--

-4.32%

-4.32%

Salute (SLT) reāllaika cena ir $0.00007644. Pēdējo 24 stundu laikā SLT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00028934, savukārt zemākā - $ 0.00002581.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -4.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Salute (SLT) tirgus informācija

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

--
----

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Pašreizējais Salute tirgus maksimums ir $ 7.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SLT apjoms apgrozībā ir 100.00B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.64M.

Salute (SLT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Salute uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Salute uz USD bija $ -0.0000207548.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Salute uz USD bija $ -0.0000196600.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Salute uz USD bija $ -0.00007013466024215542.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0000207548-27.15%
60 dienas$ -0.0000196600-25.71%
90 dienas$ -0.00007013466024215542-47.84%

Kas ir Salute (SLT)?

The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Salute cenas prognoze (USD)

Kāda būs Salute (SLT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Salute (SLT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Salute prognozes.

Apskati Salute cenas prognozi!

SLT uz vietējām valūtām

Salute (SLT) tokenomika

Salute (SLT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Salute (SLT)

Kāda ir Salute (SLT) vērtība šodien?
Reāllaika SLT cena USD ir 0.00007644 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLT uz USD cena?
Pašreizējā SLT uz USD cena ir $ 0.00007644. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Salute tirgus maksimums?
SLT tirgus maksimums ir $ 7.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLT apjoms apgrozībā?
SLT apjoms apgrozībā ir 100.00B USD.
Kāda bija SLT vēsturiski augstākā cena?
SLT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00028934 USD apmērā.
Kāda bija SLT vēsturiski zemākā cena?
SLT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002581 USD.
Kāds ir SLT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SLT šogad kāps augstāk?
SLT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:54 (UTC+8)

Salute (SLT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,016.22
$101,016.22$101,016.22

-2.09%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.86
$3,235.86$3,235.86

-7.73%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-3.04%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,016.22
$101,016.22$101,016.22

-2.09%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.86
$3,235.86$3,235.86

-7.73%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-3.04%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.90
$154.90$154.90

-4.07%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16300
$0.16300$0.16300

-0.56%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9936
$3.9936$3.9936

+2,562.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15215
$0.15215$0.15215

+891.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06042
$0.06042$0.06042

+71.25%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%