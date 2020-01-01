SALUKI (SALUKI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SALUKI (SALUKI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SALUKI (SALUKI) informācija

The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain

Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself.

From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace.

Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain.

WHY $SALUKI

7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks

Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://salukionbase.xyz/

SALUKI (SALUKI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SALUKI (SALUKI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 337.60K
$ 337.60K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 337.60K
$ 337.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00090131
$ 0.00090131
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00019611
$ 0.00019611
Pašreizējā cena:
$ 0.0003376
$ 0.0003376

SALUKI (SALUKI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SALUKI (SALUKI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SALUKI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SALUKI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SALUKI tokenomiku, uzzini SALUKI tokena reāllaika cenu!

SALUKI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SALUKI? Mūsu SALUKI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.