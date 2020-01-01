Sally A1C (A1C) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sally A1C (A1C), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Sally A1C (A1C) informācija

Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://asksally.xyz/

Sally A1C (A1C) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sally A1C (A1C) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.23M
$ 9.23M
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.23M
$ 9.23M
Visu laiku augstākā cena:
$ 14.54
$ 14.54
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.291293
$ 0.291293
Pašreizējā cena:
$ 0.438489
$ 0.438489

Sally A1C (A1C) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sally A1C (A1C) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais A1C tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu A1C tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti A1C tokenomiku, uzzini A1C tokena reāllaika cenu!

A1C cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas A1C? Mūsu A1C cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.