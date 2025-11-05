BiržaDEX+
Sakai Vault Cena (SAKAI)

1 SAKAI uz USD reāllaika cena:

$0.03111124
$0.03111124
-0.50%1D
USD
Sakai Vault (SAKAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:22 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03092125
$ 0.03092125
24h zemākā
$ 0.03129476
$ 0.03129476
24h augstākā

$ 0.03092125
$ 0.03092125

$ 0.03129476
$ 0.03129476

$ 12.21
$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608

-0.01%

-0.58%

-5.87%

-5.87%

Sakai Vault (SAKAI) reāllaika cena ir $0.03111124. Pēdējo 24 stundu laikā SAKAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03092125 līdz augstākajai $ 0.03129476, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SAKAI visu laiku augstākā cena ir $ 12.21, savukārt zemākā - $ 0.02819608.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SAKAI ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -0.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) tirgus informācija

$ 111.81K
$ 111.81K

--
--

$ 248.89K
$ 248.89K

3.59M
3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0

Pašreizējais Sakai Vault tirgus maksimums ir $ 111.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SAKAI apjoms apgrozībā ir 3.59M ar kopējo apjomu 8000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 248.89K.

Sakai Vault (SAKAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sakai Vault uz USD bija $ -0.0001822674239455.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sakai Vault uz USD bija $ -0.0001432112.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sakai Vault uz USD bija $ -0.0000129982.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sakai Vault uz USD bija $ +0.000097589826388503.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001822674239455-0.58%
30 dienas$ -0.0001432112-0.46%
60 dienas$ -0.0000129982-0.04%
90 dienas$ +0.000097589826388503+0.31%

Kas ir Sakai Vault (SAKAI)?

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sakai Vault cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sakai Vault (SAKAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sakai Vault (SAKAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sakai Vault prognozes.

Apskati Sakai Vault cenas prognozi!

SAKAI uz vietējām valūtām

Sakai Vault (SAKAI) tokenomika

Sakai Vault (SAKAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SAKAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sakai Vault (SAKAI)

Kāda ir Sakai Vault (SAKAI) vērtība šodien?
Reāllaika SAKAI cena USD ir 0.03111124 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SAKAI uz USD cena?
Pašreizējā SAKAI uz USD cena ir $ 0.03111124. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sakai Vault tirgus maksimums?
SAKAI tirgus maksimums ir $ 111.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SAKAI apjoms apgrozībā?
SAKAI apjoms apgrozībā ir 3.59M USD.
Kāda bija SAKAI vēsturiski augstākā cena?
SAKAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 12.21 USD apmērā.
Kāda bija SAKAI vēsturiski zemākā cena?
SAKAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02819608 USD.
Kāds ir SAKAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SAKAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SAKAI šogad kāps augstāk?
SAKAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SAKAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:22 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

