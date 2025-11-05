BiržaDEX+
Reāllaika Sailana Inu cena šodien ir 0.00010719 USD. Seko līdzi reāllaika SAILANA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SAILANA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SAILANA

SAILANA Cenas informācija

Kas ir SAILANA

SAILANA Oficiālā tīmekļa vietne

SAILANA Tokenomika

SAILANA Cenas prognoze

Sailana Inu Cena (SAILANA)

1 SAILANA uz USD reāllaika cena:

$0.00010605
$0.00010605
-1.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Sailana Inu (SAILANA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:15 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00009409
24h zemākā
24h zemākā
$ 0.00010845
24h augstākā
24h augstākā

$ 0.00009409
$ 0.00009409$ 0.00009409

$ 0.00010845
$ 0.00010845$ 0.00010845

$ 0.00160813
$ 0.00160813$ 0.00160813

$ 0.00009409
$ 0.00009409$ 0.00009409

+4.33%

+0.05%

-20.63%

-20.63%

Sailana Inu (SAILANA) reāllaika cena ir $0.00010719. Pēdējo 24 stundu laikā SAILANA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00009409 līdz augstākajai $ 0.00010845, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SAILANA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00160813, savukārt zemākā - $ 0.00009409.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SAILANA ir mainījies par +4.33% pēdējā stundā, par +0.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sailana Inu (SAILANA) tirgus informācija

$ 105.72K
$ 105.72K$ 105.72K

--
----

$ 105.72K
$ 105.72K$ 105.72K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,048.1617041
999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

Pašreizējais Sailana Inu tirgus maksimums ir $ 105.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SAILANA apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999982048.1617041. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 105.72K.

Sailana Inu (SAILANA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sailana Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sailana Inu uz USD bija $ -0.0000459640.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sailana Inu uz USD bija $ -0.0000710940.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sailana Inu uz USD bija $ -0.0005604307368673572.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.05%
30 dienas$ -0.0000459640-42.88%
60 dienas$ -0.0000710940-66.32%
90 dienas$ -0.0005604307368673572-83.94%

Kas ir Sailana Inu (SAILANA)?

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sailana Inu (SAILANA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sailana Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sailana Inu (SAILANA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sailana Inu (SAILANA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sailana Inu prognozes.

Apskati Sailana Inu cenas prognozi!

SAILANA uz vietējām valūtām

Sailana Inu (SAILANA) tokenomika

Sailana Inu (SAILANA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SAILANA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sailana Inu (SAILANA)

Kāda ir Sailana Inu (SAILANA) vērtība šodien?
Reāllaika SAILANA cena USD ir 0.00010719 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SAILANA uz USD cena?
Pašreizējā SAILANA uz USD cena ir $ 0.00010719. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sailana Inu tirgus maksimums?
SAILANA tirgus maksimums ir $ 105.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SAILANA apjoms apgrozībā?
SAILANA apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija SAILANA vēsturiski augstākā cena?
SAILANA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00160813 USD apmērā.
Kāda bija SAILANA vēsturiski zemākā cena?
SAILANA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00009409 USD.
Kāds ir SAILANA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SAILANA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SAILANA šogad kāps augstāk?
SAILANA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SAILANA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:52:15 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

