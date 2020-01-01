Ryze (RYZE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ryze (RYZE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Ryze (RYZE) informācija

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing.

Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions.

Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.aryze.io/

Ryze (RYZE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ryze (RYZE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 384.72M
$ 384.72M$ 384.72M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.52M
$ 11.52M$ 11.52M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03642909
$ 0.03642909$ 0.03642909
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01535536
$ 0.01535536$ 0.01535536
Pašreizējā cena:
$ 0.02995154
$ 0.02995154$ 0.02995154

Ryze (RYZE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ryze (RYZE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RYZE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RYZE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RYZE tokenomiku, uzzini RYZE tokena reāllaika cenu!

RYZE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RYZE? Mūsu RYZE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.