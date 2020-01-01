RWAX (RWAX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RWAX (RWAX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RWAX (RWAX) informācija

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://therwax.com/
Tehniskais dokuments:
https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link

RWAX (RWAX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RWAX (RWAX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 803.91K
$ 803.91K
$ 803.91K
Kopējais apjoms:
$ 50.00M
$ 50.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 16.36M
$ 16.36M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.46M
$ 2.46M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.565142
$ 0.565142
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02505924
$ 0.02505924
Pašreizējā cena:
$ 0.04913786
$ 0.04913786

RWAX (RWAX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RWAX (RWAX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RWAX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RWAX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RWAX tokenomiku, uzzini RWAX tokena reāllaika cenu!

RWAX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RWAX? Mūsu RWAX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.