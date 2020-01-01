RWA Index (MVRWA) tokenomika
RWA Index (MVRWA) informācija
An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
RWA Index (MVRWA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos RWA Index (MVRWA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
RWA Index (MVRWA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
RWA Index (MVRWA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MVRWA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MVRWA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MVRWA tokenomiku, uzzini MVRWA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.