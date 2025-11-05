BiržaDEX+
Rusk Token logotips

Rusk Token Cena (RUSK)

Nav sarakstā

$0.0005341
-4.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Rusk Token (RUSK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:51:34 (UTC+8)

Rusk Token (RUSK) Cenas informācija (USD)

Rusk Token (RUSK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RUSK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RUSK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RUSK ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rusk Token (RUSK) tirgus informācija

Pašreizējais Rusk Token tirgus maksimums ir $ 501.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RUSK apjoms apgrozībā ir 938.45M ar kopējo apjomu 938448482.3651226. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 501.22K.

Rusk Token (RUSK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Rusk Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rusk Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rusk Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rusk Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.67%
30 dienas$ 0-24.69%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Rusk Token (RUSK)?

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Rusk Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rusk Token (RUSK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rusk Token (RUSK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rusk Token prognozes.

Apskati Rusk Token cenas prognozi!

RUSK uz vietējām valūtām

Rusk Token (RUSK) tokenomika

Rusk Token (RUSK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RUSK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Rusk Token (RUSK)

Kāda ir Rusk Token (RUSK) vērtība šodien?
Reāllaika RUSK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RUSK uz USD cena?
Pašreizējā RUSK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rusk Token tirgus maksimums?
RUSK tirgus maksimums ir $ 501.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RUSK apjoms apgrozībā?
RUSK apjoms apgrozībā ir 938.45M USD.
Kāda bija RUSK vēsturiski augstākā cena?
RUSK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RUSK vēsturiski zemākā cena?
RUSK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RUSK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RUSK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RUSK šogad kāps augstāk?
RUSK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RUSK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:51:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

