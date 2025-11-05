BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Rue Cat cena šodien ir 0.00008369 USD. Seko līdzi reāllaika RUECAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RUECAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Rue Cat cena šodien ir 0.00008369 USD. Seko līdzi reāllaika RUECAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RUECAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RUECAT

RUECAT Cenas informācija

Kas ir RUECAT

RUECAT Oficiālā tīmekļa vietne

RUECAT Tokenomika

RUECAT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Rue Cat logotips

Rue Cat Cena (RUECAT)

Nav sarakstā

1 RUECAT uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Rue Cat (RUECAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:51:11 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00007988
$ 0.00007988$ 0.00007988
24h zemākā
$ 0.00009005
$ 0.00009005$ 0.00009005
24h augstākā

$ 0.00007988
$ 0.00007988$ 0.00007988

$ 0.00009005
$ 0.00009005$ 0.00009005

$ 0.00086682
$ 0.00086682$ 0.00086682

$ 0.00007988
$ 0.00007988$ 0.00007988

-0.23%

-5.67%

-10.44%

-10.44%

Rue Cat (RUECAT) reāllaika cena ir $0.00008369. Pēdējo 24 stundu laikā RUECAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00007988 līdz augstākajai $ 0.00009005, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RUECAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00086682, savukārt zemākā - $ 0.00007988.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RUECAT ir mainījies par -0.23% pēdējā stundā, par -5.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rue Cat (RUECAT) tirgus informācija

$ 48.12K
$ 48.12K$ 48.12K

--
----

$ 48.12K
$ 48.12K$ 48.12K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,599.956839
572,277,599.956839 572,277,599.956839

Pašreizējais Rue Cat tirgus maksimums ir $ 48.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RUECAT apjoms apgrozībā ir 572.28M ar kopējo apjomu 572277599.956839. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 48.12K.

Rue Cat (RUECAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Rue Cat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rue Cat uz USD bija $ -0.0000689761.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rue Cat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rue Cat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.67%
30 dienas$ -0.0000689761-82.41%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Rue Cat (RUECAT)?

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Rue Cat (RUECAT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Rue Cat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rue Cat (RUECAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rue Cat (RUECAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rue Cat prognozes.

Apskati Rue Cat cenas prognozi!

RUECAT uz vietējām valūtām

Rue Cat (RUECAT) tokenomika

Rue Cat (RUECAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RUECAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Rue Cat (RUECAT)

Kāda ir Rue Cat (RUECAT) vērtība šodien?
Reāllaika RUECAT cena USD ir 0.00008369 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RUECAT uz USD cena?
Pašreizējā RUECAT uz USD cena ir $ 0.00008369. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rue Cat tirgus maksimums?
RUECAT tirgus maksimums ir $ 48.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RUECAT apjoms apgrozībā?
RUECAT apjoms apgrozībā ir 572.28M USD.
Kāda bija RUECAT vēsturiski augstākā cena?
RUECAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00086682 USD apmērā.
Kāda bija RUECAT vēsturiski zemākā cena?
RUECAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00007988 USD.
Kāds ir RUECAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RUECAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RUECAT šogad kāps augstāk?
RUECAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RUECAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:51:11 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,504.12
$100,504.12$100,504.12

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,237.85
$3,237.85$3,237.85

-7.68%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.98
$152.98$152.98

-5.26%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1731
$2.1731$2.1731

-4.77%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,504.12
$100,504.12$100,504.12

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,237.85
$3,237.85$3,237.85

-7.68%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.98
$152.98$152.98

-5.26%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1731
$2.1731$2.1731

-4.77%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16076
$0.16076$0.16076

-1.93%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22202
$0.22202$0.22202

+1,347.32%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0867
$2.0867$2.0867

+1,291.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05830
$0.05830$0.05830

+65.24%