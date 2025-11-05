BiržaDEX+
Reāllaika Rowan Coin cena šodien ir 0.0016995 USD. Seko līdzi reāllaika RWN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RWN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Rowan Coin cena šodien ir 0.0016995 USD. Seko līdzi reāllaika RWN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RWN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RWN

RWN Cenas informācija

Kas ir RWN

RWN Tehniskais dokuments

RWN Oficiālā tīmekļa vietne

RWN Tokenomika

RWN Cenas prognoze

Rowan Coin Cena (RWN)

1 RWN uz USD reāllaika cena:

$0.0016995
-8.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Rowan Coin (RWN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:57 (UTC+8)

Rowan Coin (RWN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00169882
24h zemākā
$ 0.00184857
24h augstākā

$ 0.00169882
$ 0.00184857
$ 0.364176
$ 0
-0.01%

-8.06%

-8.13%

-8.13%

Rowan Coin (RWN) reāllaika cena ir $0.0016995. Pēdējo 24 stundu laikā RWN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00169882 līdz augstākajai $ 0.00184857, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RWN visu laiku augstākā cena ir $ 0.364176, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RWN ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -8.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rowan Coin (RWN) tirgus informācija

$ 331.40K
--
$ 926.23K
195.00M
545,000,000.0
Pašreizējais Rowan Coin tirgus maksimums ir $ 331.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RWN apjoms apgrozībā ir 195.00M ar kopējo apjomu 545000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 926.23K.

Rowan Coin (RWN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Rowan Coin uz USD bija $ -0.0001490643679669.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rowan Coin uz USD bija $ -0.0007678932.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rowan Coin uz USD bija $ +0.0040769835.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rowan Coin uz USD bija $ +0.0006481584446925009.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001490643679669-8.06%
30 dienas$ -0.0007678932-45.18%
60 dienas$ +0.0040769835+239.89%
90 dienas$ +0.0006481584446925009+61.65%

Kas ir Rowan Coin (RWN)?

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Rowan Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rowan Coin (RWN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rowan Coin (RWN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rowan Coin prognozes.

Apskati Rowan Coin cenas prognozi!

RWN uz vietējām valūtām

Rowan Coin (RWN) tokenomika

Rowan Coin (RWN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RWN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Rowan Coin (RWN)

Kāda ir Rowan Coin (RWN) vērtība šodien?
Reāllaika RWN cena USD ir 0.0016995 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RWN uz USD cena?
Pašreizējā RWN uz USD cena ir $ 0.0016995. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rowan Coin tirgus maksimums?
RWN tirgus maksimums ir $ 331.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RWN apjoms apgrozībā?
RWN apjoms apgrozībā ir 195.00M USD.
Kāda bija RWN vēsturiski augstākā cena?
RWN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.364176 USD apmērā.
Kāda bija RWN vēsturiski zemākā cena?
RWN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RWN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RWN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RWN šogad kāps augstāk?
RWN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RWN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:57 (UTC+8)

Rowan Coin (RWN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

