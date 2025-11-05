BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika roule token cena šodien ir 0.00341364 USD. Seko līdzi reāllaika ROUL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROUL cenas tendenci MEXC.Reāllaika roule token cena šodien ir 0.00341364 USD. Seko līdzi reāllaika ROUL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROUL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROUL

ROUL Cenas informācija

Kas ir ROUL

ROUL Tehniskais dokuments

ROUL Oficiālā tīmekļa vietne

ROUL Tokenomika

ROUL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

roule token logotips

roule token Cena (ROUL)

Nav sarakstā

1 ROUL uz USD reāllaika cena:

$0.00341364
$0.00341364$0.00341364
+1.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
roule token (ROUL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:50 (UTC+8)

roule token (ROUL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00325908
$ 0.00325908$ 0.00325908
24h zemākā
$ 0.0034655
$ 0.0034655$ 0.0034655
24h augstākā

$ 0.00325908
$ 0.00325908$ 0.00325908

$ 0.0034655
$ 0.0034655$ 0.0034655

$ 0.00858746
$ 0.00858746$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265$ 0.00109265

-1.34%

+1.93%

-15.11%

-15.11%

roule token (ROUL) reāllaika cena ir $0.00341364. Pēdējo 24 stundu laikā ROUL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00325908 līdz augstākajai $ 0.0034655, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROUL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00858746, savukārt zemākā - $ 0.00109265.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROUL ir mainījies par -1.34% pēdējā stundā, par +1.93% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

roule token (ROUL) tirgus informācija

$ 247.16K
$ 247.16K$ 247.16K

--
----

$ 341.73K
$ 341.73K$ 341.73K

72.33M
72.33M 72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais roule token tirgus maksimums ir $ 247.16K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROUL apjoms apgrozībā ir 72.33M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 341.73K.

roule token (ROUL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas roule token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas roule token uz USD bija $ -0.0017001692.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas roule token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas roule token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.93%
30 dienas$ -0.0017001692-49.80%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir roule token (ROUL)?

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

roule token cenas prognoze (USD)

Kāda būs roule token (ROUL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu roule token (ROUL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa roule token prognozes.

Apskati roule token cenas prognozi!

ROUL uz vietējām valūtām

roule token (ROUL) tokenomika

roule token (ROUL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROUL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par roule token (ROUL)

Kāda ir roule token (ROUL) vērtība šodien?
Reāllaika ROUL cena USD ir 0.00341364 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROUL uz USD cena?
Pašreizējā ROUL uz USD cena ir $ 0.00341364. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir roule token tirgus maksimums?
ROUL tirgus maksimums ir $ 247.16K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROUL apjoms apgrozībā?
ROUL apjoms apgrozībā ir 72.33M USD.
Kāda bija ROUL vēsturiski augstākā cena?
ROUL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00858746 USD apmērā.
Kāda bija ROUL vēsturiski zemākā cena?
ROUL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00109265 USD.
Kāds ir ROUL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROUL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROUL šogad kāps augstāk?
ROUL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROUL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:50 (UTC+8)

roule token (ROUL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,469.53
$100,469.53$100,469.53

-2.62%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.53
$3,235.53$3,235.53

-7.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.85
$152.85$152.85

-5.34%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1708
$2.1708$2.1708

-4.87%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,469.53
$100,469.53$100,469.53

-2.62%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.53
$3,235.53$3,235.53

-7.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.85
$152.85$152.85

-5.34%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1708
$2.1708$2.1708

-4.87%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16070
$0.16070$0.16070

-1.97%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22202
$0.22202$0.22202

+1,347.32%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0935
$2.0935$2.0935

+1,295.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05790
$0.05790$0.05790

+64.11%