Rouge Studio (ROUGE) tokenomika
Rouge Studio (ROUGE) informācija
Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics.
The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience.
The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.
Rouge Studio (ROUGE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Rouge Studio (ROUGE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Rouge Studio (ROUGE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Rouge Studio (ROUGE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROUGE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROUGE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROUGE tokenomiku, uzzini ROUGE tokena reāllaika cenu!
ROUGE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROUGE? Mūsu ROUGE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.