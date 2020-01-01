Rosie the Robot (ROSIE) tokenomika
Rosie the Robot (ROSIE) informācija
The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations.
Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.
Rosie the Robot (ROSIE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Rosie the Robot (ROSIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Rosie the Robot (ROSIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Rosie the Robot (ROSIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROSIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROSIE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROSIE tokenomiku, uzzini ROSIE tokena reāllaika cenu!
ROSIE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROSIE? Mūsu ROSIE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.