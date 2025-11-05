BiržaDEX+
Reāllaika ROOKIE CARD cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ROOKIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROOKIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROOKIE

ROOKIE Cenas informācija

Kas ir ROOKIE

ROOKIE Oficiālā tīmekļa vietne

ROOKIE Tokenomika

ROOKIE Cenas prognoze

ROOKIE CARD Cena (ROOKIE)

1 ROOKIE uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
ROOKIE CARD (ROOKIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:43 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-5.72%

-19.01%

-19.01%

ROOKIE CARD (ROOKIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ROOKIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROOKIE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROOKIE ir mainījies par -0.64% pēdējā stundā, par -5.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ROOKIE CARD (ROOKIE) tirgus informācija

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

--
----

$ 16.58K
$ 16.58K$ 16.58K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

Pašreizējais ROOKIE CARD tirgus maksimums ir $ 16.58K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROOKIE apjoms apgrozībā ir 999.93M ar kopējo apjomu 999925992.787776. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.58K.

ROOKIE CARD (ROOKIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ROOKIE CARD uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ROOKIE CARD uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ROOKIE CARD uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ROOKIE CARD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.72%
30 dienas$ 0-66.02%
60 dienas$ 0-75.05%
90 dienas$ 0--

Kas ir ROOKIE CARD (ROOKIE)?

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ROOKIE CARD (ROOKIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

ROOKIE CARD cenas prognoze (USD)

Kāda būs ROOKIE CARD (ROOKIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ROOKIE CARD (ROOKIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ROOKIE CARD prognozes.

Apskati ROOKIE CARD cenas prognozi!

ROOKIE uz vietējām valūtām

ROOKIE CARD (ROOKIE) tokenomika

ROOKIE CARD (ROOKIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROOKIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ROOKIE CARD (ROOKIE)

Kāda ir ROOKIE CARD (ROOKIE) vērtība šodien?
Reāllaika ROOKIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROOKIE uz USD cena?
Pašreizējā ROOKIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ROOKIE CARD tirgus maksimums?
ROOKIE tirgus maksimums ir $ 16.58K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROOKIE apjoms apgrozībā?
ROOKIE apjoms apgrozībā ir 999.93M USD.
Kāda bija ROOKIE vēsturiski augstākā cena?
ROOKIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija ROOKIE vēsturiski zemākā cena?
ROOKIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ROOKIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROOKIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROOKIE šogad kāps augstāk?
ROOKIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROOKIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:43 (UTC+8)

ROOKIE CARD (ROOKIE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

