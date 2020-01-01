Roobee (ROOBEE) tokenomika
Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)
Roobee (ROOBEE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Roobee (ROOBEE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Roobee (ROOBEE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Roobee (ROOBEE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROOBEE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROOBEE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROOBEE tokenomiku, uzzini ROOBEE tokena reāllaika cenu!
