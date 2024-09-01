Ronnie (RONNIE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ronnie (RONNIE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ronnie (RONNIE) informācija

$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rronsol.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf

Ronnie (RONNIE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ronnie (RONNIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.11K
Kopējais apjoms:
$ 899.30M
Apjoms apgrozībā:
$ 899.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.11K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01198027
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000489
Pašreizējā cena:
$ 0
Ronnie (RONNIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ronnie (RONNIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RONNIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RONNIE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RONNIE tokenomiku, uzzini RONNIE tokena reāllaika cenu!

RONNIE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RONNIE? Mūsu RONNIE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.