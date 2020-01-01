ROND (ROND) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ROND (ROND), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ROND (ROND) informācija

The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://genso.game/en/

ROND (ROND) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ROND (ROND) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Visu laiku augstākā cena:
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
ROND (ROND) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ROND (ROND) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ROND tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ROND tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ROND tokenomiku, uzzini ROND tokena reāllaika cenu!

Atruna

