Reāllaika ROLLHUB cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RHUB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RHUB cenas tendenci MEXC.

ROLLHUB logotips

ROLLHUB Cena (RHUB)

Nav sarakstā

1 RHUB uz USD reāllaika cena:

$0.00017896
$0.00017896$0.00017896
+0.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
ROLLHUB (RHUB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:33 (UTC+8)

ROLLHUB (RHUB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.75%

-13.41%

-13.41%

ROLLHUB (RHUB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RHUB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RHUB visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RHUB ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ROLLHUB (RHUB) tirgus informācija

$ 178.96K
$ 178.96K$ 178.96K

--
----

$ 178.96K
$ 178.96K$ 178.96K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,960.067986
999,998,960.067986 999,998,960.067986

Pašreizējais ROLLHUB tirgus maksimums ir $ 178.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RHUB apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999998960.067986. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 178.96K.

ROLLHUB (RHUB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ROLLHUB uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ROLLHUB uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ROLLHUB uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ROLLHUB uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.75%
30 dienas$ 0-29.58%
60 dienas$ 0-41.03%
90 dienas$ 0--

Kas ir ROLLHUB (RHUB)?

Rollhub is an innovative online crypto casino platform designed to combine the excitement of gaming with the benefits of blockchain technology. Since its launch in 2018, Rollhub has offered players a wide range of casino games, including in-house developed titles and popular partner games. The platform supports multiple cryptocurrencies, enabling fast, secure, and transparent transactions. Rollhub’s unique Wager-to-Mine system allows players to earn RHUB tokens simply by playing, while a deflationary mechanism burns tokens from lost bets to increase their value over time. With a strong focus on fairness, community involvement, and continuous improvements, Rollhub aims to create a fun and rewarding gaming experience for crypto enthusiasts worldwide.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ROLLHUB cenas prognoze (USD)

Kāda būs ROLLHUB (RHUB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ROLLHUB (RHUB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ROLLHUB prognozes.

Apskati ROLLHUB cenas prognozi!

RHUB uz vietējām valūtām

ROLLHUB (RHUB) tokenomika

ROLLHUB (RHUB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RHUB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ROLLHUB (RHUB)

Kāda ir ROLLHUB (RHUB) vērtība šodien?
Reāllaika RHUB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RHUB uz USD cena?
Pašreizējā RHUB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ROLLHUB tirgus maksimums?
RHUB tirgus maksimums ir $ 178.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RHUB apjoms apgrozībā?
RHUB apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija RHUB vēsturiski augstākā cena?
RHUB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RHUB vēsturiski zemākā cena?
RHUB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RHUB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RHUB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RHUB šogad kāps augstāk?
RHUB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RHUB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:33 (UTC+8)

ROLLHUB (RHUB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

