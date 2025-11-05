Rollback Cena (ROLL)
--
-13.54%
-29.58%
-29.58%
Rollback (ROLL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ROLL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROLL visu laiku augstākā cena ir $ 0.02976526, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā ROLL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -13.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Rollback tirgus maksimums ir $ 6.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROLL apjoms apgrozībā ir 10.00M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.47K.
Šodien cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ -0.000101365315814515.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000101365315814515
|-13.54%
|30 dienas
|$ 0
|-70.64%
|60 dienas
|$ 0
|-92.97%
|90 dienas
|$ 0
|--
Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.
Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.
The Problem We Solve
Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets
A significant percentage of all digital assets are permanently locked away
Human error remains a leading cause of asset loss
No recovery mechanism exists for most crypto wallets
Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.
Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.
The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:
Automated monitoring of wallet activity
Configurable inactivity thresholds (days, months, years)
Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution
Email warnings before rollback execution
Smart contract security with decentralized execution
Rollback (ROLL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru.
