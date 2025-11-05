BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Rollback cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ROLL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROLL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Rollback cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ROLL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROLL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROLL

ROLL Cenas informācija

Kas ir ROLL

ROLL Tehniskais dokuments

ROLL Oficiālā tīmekļa vietne

ROLL Tokenomika

ROLL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Rollback logotips

Rollback Cena (ROLL)

Nav sarakstā

1 ROLL uz USD reāllaika cena:

$0.00064684
$0.00064684$0.00064684
-13.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Rollback (ROLL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:38 (UTC+8)

Rollback (ROLL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0
$ 0$ 0

--

-13.54%

-29.58%

-29.58%

Rollback (ROLL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ROLL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROLL visu laiku augstākā cena ir $ 0.02976526, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROLL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -13.54% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rollback (ROLL) tirgus informācija

$ 6.47K
$ 6.47K$ 6.47K

--
----

$ 6.47K
$ 6.47K$ 6.47K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Pašreizējais Rollback tirgus maksimums ir $ 6.47K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROLL apjoms apgrozībā ir 10.00M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.47K.

Rollback (ROLL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ -0.000101365315814515.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rollback uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000101365315814515-13.54%
30 dienas$ 0-70.64%
60 dienas$ 0-92.97%
90 dienas$ 0--

Kas ir Rollback (ROLL)?

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Rollback cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rollback (ROLL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rollback (ROLL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rollback prognozes.

Apskati Rollback cenas prognozi!

ROLL uz vietējām valūtām

Rollback (ROLL) tokenomika

Rollback (ROLL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROLL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Rollback (ROLL)

Kāda ir Rollback (ROLL) vērtība šodien?
Reāllaika ROLL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROLL uz USD cena?
Pašreizējā ROLL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rollback tirgus maksimums?
ROLL tirgus maksimums ir $ 6.47K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROLL apjoms apgrozībā?
ROLL apjoms apgrozībā ir 10.00M USD.
Kāda bija ROLL vēsturiski augstākā cena?
ROLL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02976526 USD apmērā.
Kāda bija ROLL vēsturiski zemākā cena?
ROLL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ROLL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROLL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROLL šogad kāps augstāk?
ROLL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROLL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:38 (UTC+8)

Rollback (ROLL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,781.31
$101,781.31$101,781.31

-1.35%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,325.00
$3,325.00$3,325.00

-5.19%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.25
$156.25$156.25

-3.23%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2360
$2.2360$2.2360

-2.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,781.31
$101,781.31$101,781.31

-1.35%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,325.00
$3,325.00$3,325.00

-5.19%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.25
$156.25$156.25

-3.23%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2360
$2.2360$2.2360

-2.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16414
$0.16414$0.16414

+0.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34166
$0.34166$0.34166

+2,127.24%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5525
$1.5525$1.5525

+935.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034809
$0.0000000034809$0.0000000034809

+148.60%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000007998
$0.000007998$0.000007998

+109.53%