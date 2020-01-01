ROFLcopter ($ROFL) tokenomika

ROFLcopter ($ROFL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ROFLcopter ($ROFL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ROFLcopter ($ROFL) informācija

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.roflcopter.meme

ROFLcopter ($ROFL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ROFLcopter ($ROFL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K
Kopējais apjoms:
$ 582.05M
$ 582.05M$ 582.05M
Apjoms apgrozībā:
$ 582.05M
$ 582.05M$ 582.05M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.31K
$ 15.31K$ 15.31K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01082774
$ 0.01082774$ 0.01082774
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

ROFLcopter ($ROFL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ROFLcopter ($ROFL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $ROFL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $ROFL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $ROFL tokenomiku, uzzini $ROFL tokena reāllaika cenu!

$ROFL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $ROFL? Mūsu $ROFL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

