BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Roco Finance cena šodien ir 0.00759116 USD. Seko līdzi reāllaika ROCO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROCO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Roco Finance cena šodien ir 0.00759116 USD. Seko līdzi reāllaika ROCO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROCO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROCO

ROCO Cenas informācija

Kas ir ROCO

ROCO Oficiālā tīmekļa vietne

ROCO Tokenomika

ROCO Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Roco Finance logotips

Roco Finance Cena (ROCO)

Nav sarakstā

1 ROCO uz USD reāllaika cena:

$0.00759116
$0.00759116$0.00759116
-0.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Roco Finance (ROCO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:23 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00725482
$ 0.00725482$ 0.00725482
24h zemākā
$ 0.00778913
$ 0.00778913$ 0.00778913
24h augstākā

$ 0.00725482
$ 0.00725482$ 0.00725482

$ 0.00778913
$ 0.00778913$ 0.00778913

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942$ 0.00669942

-1.76%

-0.95%

-6.18%

-6.18%

Roco Finance (ROCO) reāllaika cena ir $0.00759116. Pēdējo 24 stundu laikā ROCO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00725482 līdz augstākajai $ 0.00778913, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROCO visu laiku augstākā cena ir $ 6.32, savukārt zemākā - $ 0.00669942.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROCO ir mainījies par -1.76% pēdējā stundā, par -0.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Roco Finance (ROCO) tirgus informācija

$ 710.85K
$ 710.85K$ 710.85K

--
----

$ 756.86K
$ 756.86K$ 756.86K

93.50M
93.50M 93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0 99,552,583.0

Pašreizējais Roco Finance tirgus maksimums ir $ 710.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROCO apjoms apgrozībā ir 93.50M ar kopējo apjomu 99552583.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 756.86K.

Roco Finance (ROCO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Roco Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Roco Finance uz USD bija $ -0.0016526714.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Roco Finance uz USD bija $ -0.0017126636.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Roco Finance uz USD bija $ -0.001253442231661303.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.95%
30 dienas$ -0.0016526714-21.77%
60 dienas$ -0.0017126636-22.56%
90 dienas$ -0.001253442231661303-14.17%

Kas ir Roco Finance (ROCO)?

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Roco Finance (ROCO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Roco Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Roco Finance (ROCO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Roco Finance (ROCO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Roco Finance prognozes.

Apskati Roco Finance cenas prognozi!

ROCO uz vietējām valūtām

Roco Finance (ROCO) tokenomika

Roco Finance (ROCO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROCO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Roco Finance (ROCO)

Kāda ir Roco Finance (ROCO) vērtība šodien?
Reāllaika ROCO cena USD ir 0.00759116 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROCO uz USD cena?
Pašreizējā ROCO uz USD cena ir $ 0.00759116. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Roco Finance tirgus maksimums?
ROCO tirgus maksimums ir $ 710.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROCO apjoms apgrozībā?
ROCO apjoms apgrozībā ir 93.50M USD.
Kāda bija ROCO vēsturiski augstākā cena?
ROCO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.32 USD apmērā.
Kāda bija ROCO vēsturiski zemākā cena?
ROCO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00669942 USD.
Kāds ir ROCO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROCO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROCO šogad kāps augstāk?
ROCO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROCO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:23 (UTC+8)

Roco Finance (ROCO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,420.51
$100,420.51$100,420.51

-2.67%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,233.73
$3,233.73$3,233.73

-7.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-5.37%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1690
$2.1690$2.1690

-4.95%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,420.51
$100,420.51$100,420.51

-2.67%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,233.73
$3,233.73$3,233.73

-7.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.80
$152.80$152.80

-5.37%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1690
$2.1690$2.1690

-4.95%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16061
$0.16061$0.16061

-2.02%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22230
$0.22230$0.22230

+1,349.15%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0885
$2.0885$2.0885

+1,292.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009119
$0.009119$0.009119

+56.09%