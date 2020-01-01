Rocket Pool ETH (RETH) tokenomika

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Rocket Pool ETH (RETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Rocket Pool ETH (RETH) informācija

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum.

Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake.

More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rocketpool.net/

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B
Kopējais apjoms:
$ 395.33K
$ 395.33K$ 395.33K
Apjoms apgrozībā:
$ 395.33K
$ 395.33K$ 395.33K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B
Visu laiku augstākā cena:
$ 5,618.08
$ 5,618.08$ 5,618.08
Visu laiku zemākā cena:
$ 887.26
$ 887.26$ 887.26
Pašreizējā cena:
$ 5,162.78
$ 5,162.78$ 5,162.78

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Rocket Pool ETH (RETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RETH tokenomiku, uzzini RETH tokena reāllaika cenu!

RETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RETH? Mūsu RETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.