Reāllaika Robotexon cena šodien ir 0.00302437 USD. Seko līdzi reāllaika ROX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ROX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ROX

ROX Cenas informācija

Kas ir ROX

ROX Tehniskais dokuments

ROX Oficiālā tīmekļa vietne

ROX Tokenomika

ROX Cenas prognoze

Robotexon logotips

Robotexon Cena (ROX)

Nav sarakstā

1 ROX uz USD reāllaika cena:

$0.00302437
$0.00302437
-16.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Robotexon (ROX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:13 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00294025
$ 0.00294025
24h zemākā
$ 0.00364137
$ 0.00364137
24h augstākā

$ 0.00294025
$ 0.00294025

$ 0.00364137
$ 0.00364137

$ 0.03880303
$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126

-3.52%

-16.40%

-15.97%

-15.97%

Robotexon (ROX) reāllaika cena ir $0.00302437. Pēdējo 24 stundu laikā ROX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00294025 līdz augstākajai $ 0.00364137, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ROX visu laiku augstākā cena ir $ 0.03880303, savukārt zemākā - $ 0.00291126.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ROX ir mainījies par -3.52% pēdējā stundā, par -16.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Robotexon (ROX) tirgus informācija

$ 213.02K
$ 213.02K

--
--

$ 304.31K
$ 304.31K

70.00M
70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Robotexon tirgus maksimums ir $ 213.02K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ROX apjoms apgrozībā ir 70.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 304.31K.

Robotexon (ROX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Robotexon uz USD bija $ -0.000593512813123924.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Robotexon uz USD bija $ -0.0014861243.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Robotexon uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Robotexon uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000593512813123924-16.40%
30 dienas$ -0.0014861243-49.13%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Robotexon (ROX)?

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Robotexon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Robotexon (ROX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Robotexon (ROX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Robotexon prognozes.

Apskati Robotexon cenas prognozi!

ROX uz vietējām valūtām

Robotexon (ROX) tokenomika

Robotexon (ROX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ROX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Robotexon (ROX)

Kāda ir Robotexon (ROX) vērtība šodien?
Reāllaika ROX cena USD ir 0.00302437 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ROX uz USD cena?
Pašreizējā ROX uz USD cena ir $ 0.00302437. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Robotexon tirgus maksimums?
ROX tirgus maksimums ir $ 213.02K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ROX apjoms apgrozībā?
ROX apjoms apgrozībā ir 70.00M USD.
Kāda bija ROX vēsturiski augstākā cena?
ROX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03880303 USD apmērā.
Kāda bija ROX vēsturiski zemākā cena?
ROX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00291126 USD.
Kāds ir ROX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ROX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ROX šogad kāps augstāk?
ROX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ROX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:50:13 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,489.55

$3,235.14

$153.03

$1.0000

$2.1715

$100,489.55

$3,235.14

$153.03

$2.1715

$0.16080

