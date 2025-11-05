Roadmap Coin Cena (RDMP)
Roadmap Coin (RDMP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RDMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RDMP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā RDMP ir mainījies par +0.51% pēdējā stundā, par -7.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Roadmap Coin tirgus maksimums ir $ 8.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RDMP apjoms apgrozībā ir 999.76M ar kopējo apjomu 999761852.0453665. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.66K.
Šodien cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-7.40%
|30 dienas
|$ 0
|-28.91%
|60 dienas
|$ 0
|-33.65%
|90 dienas
|$ 0
|--
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
Roadmap Coin (RDMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RDMP tokena tokenomiku tagad!
