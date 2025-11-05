BiržaDEX+
Reāllaika Roadmap Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RDMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RDMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RDMP

RDMP Cenas informācija

Kas ir RDMP

RDMP Oficiālā tīmekļa vietne

RDMP Tokenomika

RDMP Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Roadmap Coin logotips

Roadmap Coin Cena (RDMP)

Nav sarakstā

1 RDMP uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:15 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-7.40%

-11.31%

-11.31%

Roadmap Coin (RDMP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RDMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RDMP visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RDMP ir mainījies par +0.51% pēdējā stundā, par -7.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) tirgus informācija

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Pašreizējais Roadmap Coin tirgus maksimums ir $ 8.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RDMP apjoms apgrozībā ir 999.76M ar kopējo apjomu 999761852.0453665. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.66K.

Roadmap Coin (RDMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Roadmap Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.40%
30 dienas$ 0-28.91%
60 dienas$ 0-33.65%
90 dienas$ 0--

Kas ir Roadmap Coin (RDMP)?

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Roadmap Coin (RDMP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Roadmap Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Roadmap Coin (RDMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Roadmap Coin (RDMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Roadmap Coin prognozes.

Apskati Roadmap Coin cenas prognozi!

RDMP uz vietējām valūtām

Roadmap Coin (RDMP) tokenomika

Roadmap Coin (RDMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RDMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Roadmap Coin (RDMP)

Kāda ir Roadmap Coin (RDMP) vērtība šodien?
Reāllaika RDMP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RDMP uz USD cena?
Pašreizējā RDMP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Roadmap Coin tirgus maksimums?
RDMP tirgus maksimums ir $ 8.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RDMP apjoms apgrozībā?
RDMP apjoms apgrozībā ir 999.76M USD.
Kāda bija RDMP vēsturiski augstākā cena?
RDMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RDMP vēsturiski zemākā cena?
RDMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RDMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RDMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RDMP šogad kāps augstāk?
RDMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RDMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:15 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

