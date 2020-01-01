ROACORE (ROA) tokenomika

ROACORE (ROA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ROACORE (ROA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

ROACORE (ROA) informācija

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.roaland.foundation/
Tehniskais dokuments:
https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf

ROACORE (ROA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ROACORE (ROA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M
Kopējais apjoms:
$ 950.00M
$ 950.00M$ 950.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 602.00M
$ 602.00M$ 602.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.01
$ 4.01$ 4.01
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00821655
$ 0.00821655$ 0.00821655
Pašreizējā cena:
$ 0.00938502
$ 0.00938502$ 0.00938502

ROACORE (ROA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ROACORE (ROA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ROA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ROA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ROA tokenomiku, uzzini ROA tokena reāllaika cenu!

ROA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROA? Mūsu ROA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.