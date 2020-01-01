Rkey (RKEY) tokenomika
Rkey (RKEY) informācija
In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.
Rkey (RKEY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Rkey (RKEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Rkey (RKEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Rkey (RKEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RKEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RKEY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RKEY tokenomiku, uzzini RKEY tokena reāllaika cenu!
RKEY cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RKEY? Mūsu RKEY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.