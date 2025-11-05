BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Ripples cena šodien ir 0.00197209 USD. Seko līdzi reāllaika RPLS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RPLS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ripples cena šodien ir 0.00197209 USD. Seko līdzi reāllaika RPLS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RPLS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RPLS

RPLS Cenas informācija

Kas ir RPLS

RPLS Tehniskais dokuments

RPLS Oficiālā tīmekļa vietne

RPLS Tokenomika

RPLS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ripples logotips

Ripples Cena (RPLS)

Nav sarakstā

1 RPLS uz USD reāllaika cena:

$0.00197209
$0.00197209$0.00197209
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ripples (RPLS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:59 (UTC+8)

Ripples (RPLS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.131094
$ 0.131094$ 0.131094

$ 0.0013498
$ 0.0013498$ 0.0013498

--

--

0.00%

0.00%

Ripples (RPLS) reāllaika cena ir $0.00197209. Pēdējo 24 stundu laikā RPLS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RPLS visu laiku augstākā cena ir $ 0.131094, savukārt zemākā - $ 0.0013498.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RPLS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ripples (RPLS) tirgus informācija

$ 167.63K
$ 167.63K$ 167.63K

--
----

$ 197.21K
$ 197.21K$ 197.21K

85.00M
85.00M 85.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Ripples tirgus maksimums ir $ 167.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RPLS apjoms apgrozībā ir 85.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 197.21K.

Ripples (RPLS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ripples uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ripples uz USD bija $ -0.0001228564.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ripples uz USD bija $ -0.0006704893.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ripples uz USD bija $ -0.0007393458533999114.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.0001228564-6.22%
60 dienas$ -0.0006704893-33.99%
90 dienas$ -0.0007393458533999114-27.26%

Kas ir Ripples (RPLS)?

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community.

  1. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community.

  2. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration.

  3. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ripples cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ripples (RPLS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ripples (RPLS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ripples prognozes.

Apskati Ripples cenas prognozi!

RPLS uz vietējām valūtām

Ripples (RPLS) tokenomika

Ripples (RPLS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RPLS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ripples (RPLS)

Kāda ir Ripples (RPLS) vērtība šodien?
Reāllaika RPLS cena USD ir 0.00197209 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RPLS uz USD cena?
Pašreizējā RPLS uz USD cena ir $ 0.00197209. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ripples tirgus maksimums?
RPLS tirgus maksimums ir $ 167.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RPLS apjoms apgrozībā?
RPLS apjoms apgrozībā ir 85.00M USD.
Kāda bija RPLS vēsturiski augstākā cena?
RPLS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.131094 USD apmērā.
Kāda bija RPLS vēsturiski zemākā cena?
RPLS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0013498 USD.
Kāds ir RPLS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RPLS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RPLS šogad kāps augstāk?
RPLS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RPLS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:59 (UTC+8)

Ripples (RPLS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,504.52
$100,504.52$100,504.52

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.74
$3,235.74$3,235.74

-7.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.07
$153.07$153.07

-5.20%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1716
$2.1716$2.1716

-4.84%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,504.52
$100,504.52$100,504.52

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,235.74
$3,235.74$3,235.74

-7.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.07
$153.07$153.07

-5.20%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1716
$2.1716$2.1716

-4.84%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16082
$0.16082$0.16082

-1.89%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22230
$0.22230$0.22230

+1,349.15%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0941
$2.0941$2.0941

+1,296.06%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009574
$0.009574$0.009574

+63.88%