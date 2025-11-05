BiržaDEX+
Reāllaika Ripplebids cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika XRPB-SOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XRPB-SOL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XRPB-SOL

XRPB-SOL Cenas informācija

Kas ir XRPB-SOL

XRPB-SOL Tehniskais dokuments

XRPB-SOL Oficiālā tīmekļa vietne

XRPB-SOL Tokenomika

XRPB-SOL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ripplebids logotips

Ripplebids Cena (XRPB-SOL)

Nav sarakstā

1 XRPB-SOL uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ripplebids (XRPB-SOL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:07 (UTC+8)

Ripplebids (XRPB-SOL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-8.07%

-12.24%

-12.24%

Ripplebids (XRPB-SOL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā XRPB-SOL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XRPB-SOL visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XRPB-SOL ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -8.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ripplebids (XRPB-SOL) tirgus informācija

$ 5.52K
$ 5.52K$ 5.52K

--
----

$ 5.52K
$ 5.52K$ 5.52K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,921.249606
999,804,921.249606 999,804,921.249606

Pašreizējais Ripplebids tirgus maksimums ir $ 5.52K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XRPB-SOL apjoms apgrozībā ir 999.80M ar kopējo apjomu 999804921.249606. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.52K.

Ripplebids (XRPB-SOL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ripplebids uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ripplebids uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ripplebids uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ripplebids uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.07%
30 dienas$ 0-77.87%
60 dienas$ 0-73.32%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ripplebids (XRPB-SOL)?

RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ripplebids cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ripplebids (XRPB-SOL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ripplebids (XRPB-SOL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ripplebids prognozes.

Apskati Ripplebids cenas prognozi!

XRPB-SOL uz vietējām valūtām

Ripplebids (XRPB-SOL) tokenomika

Ripplebids (XRPB-SOL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XRPB-SOL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ripplebids (XRPB-SOL)

Kāda ir Ripplebids (XRPB-SOL) vērtība šodien?
Reāllaika XRPB-SOL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XRPB-SOL uz USD cena?
Pašreizējā XRPB-SOL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ripplebids tirgus maksimums?
XRPB-SOL tirgus maksimums ir $ 5.52K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XRPB-SOL apjoms apgrozībā?
XRPB-SOL apjoms apgrozībā ir 999.80M USD.
Kāda bija XRPB-SOL vēsturiski augstākā cena?
XRPB-SOL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija XRPB-SOL vēsturiski zemākā cena?
XRPB-SOL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir XRPB-SOL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XRPB-SOL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XRPB-SOL šogad kāps augstāk?
XRPB-SOL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XRPB-SOL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:07 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

