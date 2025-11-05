BiržaDEX+
Reāllaika RIPPLE WITH RIZZ cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RIZZLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RIZZLE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RIZZLE

RIZZLE Cenas informācija

Kas ir RIZZLE

RIZZLE Oficiālā tīmekļa vietne

RIZZLE Tokenomika

RIZZLE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

RIPPLE WITH RIZZ logotips

RIPPLE WITH RIZZ Cena (RIZZLE)

Nav sarakstā

1 RIZZLE uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:52 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.39%

-16.39%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RIZZLE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RIZZLE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RIZZLE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -16.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) tirgus informācija

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

Pašreizējais RIPPLE WITH RIZZ tirgus maksimums ir $ 24.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RIZZLE apjoms apgrozībā ir 989.87M ar kopējo apjomu 989871841.860799. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.57K.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas RIPPLE WITH RIZZ uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas RIPPLE WITH RIZZ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas RIPPLE WITH RIZZ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas RIPPLE WITH RIZZ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-17.34%
60 dienas$ 0-37.58%
90 dienas$ 0--

Kas ir RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) resurss

Oficiālā interneta vietne

RIPPLE WITH RIZZ cenas prognoze (USD)

Kāda būs RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RIPPLE WITH RIZZ prognozes.

Apskati RIPPLE WITH RIZZ cenas prognozi!

RIZZLE uz vietējām valūtām

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) tokenomika

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RIZZLE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Kāda ir RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) vērtība šodien?
Reāllaika RIZZLE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RIZZLE uz USD cena?
Pašreizējā RIZZLE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RIPPLE WITH RIZZ tirgus maksimums?
RIZZLE tirgus maksimums ir $ 24.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RIZZLE apjoms apgrozībā?
RIZZLE apjoms apgrozībā ir 989.87M USD.
Kāda bija RIZZLE vēsturiski augstākā cena?
RIZZLE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RIZZLE vēsturiski zemākā cena?
RIZZLE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RIZZLE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RIZZLE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RIZZLE šogad kāps augstāk?
RIZZLE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RIZZLE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:52 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

