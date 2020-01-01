Ripio Credit Network (RCN) tokenomika
Ripio Credit Network (RCN) informācija
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets.
The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place.
RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
Ripio Credit Network (RCN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Ripio Credit Network (RCN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Ripio Credit Network (RCN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Ripio Credit Network (RCN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RCN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RCN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RCN tokenomiku, uzzini RCN tokena reāllaika cenu!
RCN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RCN? Mūsu RCN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.