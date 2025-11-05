BiržaDEX+
Reāllaika Ricky The Raccoon cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RICKY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RICKY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RICKY

RICKY Cenas informācija

Kas ir RICKY

RICKY Oficiālā tīmekļa vietne

RICKY Tokenomika

RICKY Cenas prognoze

Ricky The Raccoon logotips

Ricky The Raccoon Cena (RICKY)

Nav sarakstā

1 RICKY uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.90%1D
mexc
USD
Ricky The Raccoon (RICKY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:05 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00478606
$ 0.00478606$ 0.00478606

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-9.95%

-18.79%

-18.79%

Ricky The Raccoon (RICKY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RICKY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RICKY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00478606, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RICKY ir mainījies par -0.72% pēdējā stundā, par -9.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ricky The Raccoon (RICKY) tirgus informācija

$ 36.40K
$ 36.40K$ 36.40K

--
----

$ 36.40K
$ 36.40K$ 36.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Ricky The Raccoon tirgus maksimums ir $ 36.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RICKY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.40K.

Ricky The Raccoon (RICKY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ricky The Raccoon uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ricky The Raccoon uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ricky The Raccoon uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ricky The Raccoon uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.95%
30 dienas$ 0-51.95%
60 dienas$ 0-65.18%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ricky The Raccoon (RICKY)?

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ricky The Raccoon (RICKY) resurss

Ricky The Raccoon cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ricky The Raccoon (RICKY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ricky The Raccoon (RICKY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ricky The Raccoon prognozes.

RICKY uz vietējām valūtām

Ricky The Raccoon (RICKY) tokenomika

Ricky The Raccoon (RICKY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RICKY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ricky The Raccoon (RICKY)

Kāda ir Ricky The Raccoon (RICKY) vērtība šodien?
Reāllaika RICKY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RICKY uz USD cena?
Pašreizējā RICKY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ricky The Raccoon tirgus maksimums?
RICKY tirgus maksimums ir $ 36.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RICKY apjoms apgrozībā?
RICKY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija RICKY vēsturiski augstākā cena?
RICKY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00478606 USD apmērā.
Kāda bija RICKY vēsturiski zemākā cena?
RICKY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RICKY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RICKY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RICKY šogad kāps augstāk?
RICKY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RICKY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:49:05 (UTC+8)

Ricky The Raccoon (RICKY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

