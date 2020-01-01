Rick the NPC (RICK) tokenomika
Rick the NPC (RICK) informācija
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.
Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:
- On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
- On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
- Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
Rick the NPC (RICK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Rick the NPC (RICK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Rick the NPC (RICK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Rick the NPC (RICK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RICK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RICK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RICK tokenomiku, uzzini RICK tokena reāllaika cenu!
RICK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RICK? Mūsu RICK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.