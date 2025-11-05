BiržaDEX+
Reāllaika Ribbit on Base cena šodien ir 0.00001936 USD. Seko līdzi reāllaika RIBBIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RIBBIT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ribbit on Base cena šodien ir 0.00001936 USD. Seko līdzi reāllaika RIBBIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RIBBIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RIBBIT

RIBBIT Cenas informācija

Kas ir RIBBIT

RIBBIT Oficiālā tīmekļa vietne

RIBBIT Tokenomika

RIBBIT Cenas prognoze

Ribbit on Base logotips

Ribbit on Base Cena (RIBBIT)

Nav sarakstā

1 RIBBIT uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:00 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00050938
$ 0.00050938$ 0.00050938

$ 0.00001566
$ 0.00001566$ 0.00001566

--

--

0.00%

0.00%

Ribbit on Base (RIBBIT) reāllaika cena ir $0.00001936. Pēdējo 24 stundu laikā RIBBIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RIBBIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00050938, savukārt zemākā - $ 0.00001566.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RIBBIT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ribbit on Base (RIBBIT) tirgus informācija

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Ribbit on Base tirgus maksimums ir $ 19.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RIBBIT apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.36K.

Ribbit on Base (RIBBIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ribbit on Base uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ribbit on Base uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ribbit on Base uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ribbit on Base uz USD bija $ -0.00013929290407635397.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0.00000000000.00%
90 dienas$ -0.00013929290407635397-87.79%

Kas ir Ribbit on Base (RIBBIT)?

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ribbit on Base (RIBBIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ribbit on Base cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ribbit on Base (RIBBIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ribbit on Base (RIBBIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ribbit on Base prognozes.

Apskati Ribbit on Base cenas prognozi!

RIBBIT uz vietējām valūtām

Ribbit on Base (RIBBIT) tokenomika

Ribbit on Base (RIBBIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RIBBIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ribbit on Base (RIBBIT)

Kāda ir Ribbit on Base (RIBBIT) vērtība šodien?
Reāllaika RIBBIT cena USD ir 0.00001936 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RIBBIT uz USD cena?
Pašreizējā RIBBIT uz USD cena ir $ 0.00001936. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ribbit on Base tirgus maksimums?
RIBBIT tirgus maksimums ir $ 19.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RIBBIT apjoms apgrozībā?
RIBBIT apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija RIBBIT vēsturiski augstākā cena?
RIBBIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00050938 USD apmērā.
Kāda bija RIBBIT vēsturiski zemākā cena?
RIBBIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001566 USD.
Kāds ir RIBBIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RIBBIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RIBBIT šogad kāps augstāk?
RIBBIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RIBBIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:25:00 (UTC+8)

Ribbit on Base (RIBBIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

