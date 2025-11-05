BiržaDEX+
Reāllaika Rhetor cena šodien ir 0.01040192 USD. Seko līdzi reāllaika RT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RT cenas tendenci MEXC.

Rhetor logotips

Rhetor Cena (RT)

Nav sarakstā

1 RT uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Rhetor (RT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:16 (UTC+8)

Rhetor (RT) Cenas informācija (USD)

Rhetor (RT) reāllaika cena ir $0.01040192. Pēdējo 24 stundu laikā RT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00825541 līdz augstākajai $ 0.01121242, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RT visu laiku augstākā cena ir $ 0.02402558, savukārt zemākā - $ 0.00825541.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RT ir mainījies par +4.25% pēdējā stundā, par +9.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rhetor (RT) tirgus informācija

Pašreizējais Rhetor tirgus maksimums ir $ 10.35M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RT apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999501.125052. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.35M.

Rhetor (RT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Rhetor uz USD bija $ +0.00089225.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Rhetor uz USD bija $ -0.0041088728.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Rhetor uz USD bija $ -0.0022714100.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Rhetor uz USD bija $ -0.001803489653259823.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00089225+9.38%
30 dienas$ -0.0041088728-39.50%
60 dienas$ -0.0022714100-21.83%
90 dienas$ -0.001803489653259823-14.77%

Kas ir Rhetor (RT)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Rhetor (RT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Rhetor cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rhetor (RT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rhetor (RT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rhetor prognozes.

Apskati Rhetor cenas prognozi!

RT uz vietējām valūtām

Rhetor (RT) tokenomika

Rhetor (RT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Rhetor (RT)

Kāda ir Rhetor (RT) vērtība šodien?
Reāllaika RT cena USD ir 0.01040192 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RT uz USD cena?
Pašreizējā RT uz USD cena ir $ 0.01040192. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rhetor tirgus maksimums?
RT tirgus maksimums ir $ 10.35M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RT apjoms apgrozībā?
RT apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija RT vēsturiski augstākā cena?
RT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02402558 USD apmērā.
Kāda bija RT vēsturiski zemākā cena?
RT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00825541 USD.
Kāds ir RT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RT šogad kāps augstāk?
RT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:51:16 (UTC+8)

Rhetor (RT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

