REVV (REVV) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par REVV (REVV), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
REVV (REVV) informācija

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon.

REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.motorverse.com
Tehniskais dokuments:
https://motorverse.gitbook.io/revv-litepaper

REVV (REVV) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos REVV (REVV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.51M
Kopējais apjoms:
$ 3.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.11B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.08M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.632317
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00136093
REVV (REVV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

REVV (REVV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REVV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REVV tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REVV tokenomiku, uzzini REVV tokena reāllaika cenu!

REVV cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REVV? Mūsu REVV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.