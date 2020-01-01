Revuto (REVU) tokenomika
Revuto (REVU) informācija
In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).
Revuto (REVU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Revuto (REVU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Revuto (REVU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Revuto (REVU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REVU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REVU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REVU tokenomiku, uzzini REVU tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.