Revshare (REVS) tokenomika

Revshare (REVS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Revshare (REVS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Revshare (REVS) informācija

RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from:

Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure.

Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution.

High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale.

Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making.

Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound.

By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://revshare.dev

Revshare (REVS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Revshare (REVS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 613.29K
$ 613.29K$ 613.29K
Kopējais apjoms:
$ 783.45M
$ 783.45M$ 783.45M
Apjoms apgrozībā:
$ 783.45M
$ 783.45M$ 783.45M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 613.29K
$ 613.29K$ 613.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00217205
$ 0.00217205$ 0.00217205
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00078281
$ 0.00078281$ 0.00078281

Revshare (REVS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Revshare (REVS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REVS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REVS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REVS tokenomiku, uzzini REVS tokena reāllaika cenu!

REVS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REVS? Mūsu REVS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.