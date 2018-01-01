Revain (REV) tokenomika
Revain (REV) informācija
Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business.
The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture.
In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain.
Revain (REV) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Revain (REV) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Revain (REV) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Revain (REV) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REV tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REV tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REV tokenomiku, uzzini REV tokena reāllaika cenu!
REV cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REV? Mūsu REV cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.